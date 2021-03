Axa : Guillaume Faury (Airbus) devrait intégrer le Conseil d'administration

(Boursier.com) — Axa a publié au Bulletin des annonces légales obligatoires les résolutions que le Conseil d'Administration soumettra à la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires, le 29 avril 2021.

Outre l'approbation d'un dividende par action de 1,43 euro, il sera notamment proposé à l'Assemblée :

- le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Ramon de Oliveira, et

- la nomination en tant qu'administrateurs de M. Guillaume Faury, en remplacement de Mme Elaine Sarsynski dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée, et de M. Ramon Fernandez.

En faveur de la candidature de M. Guillaume Faury, le Conseil d'Administration a notamment retenu son profil de dirigeant exécutif en exercice d'une société avec une dimension et une présence mondiale et son expérience des technologies de pointe. M. Guillaume Faury est actuellement Directeur Général d'Airbus SE. Il a également été directeur de la recherche et du développement et membre du Directoire de PSA Peugeot Citroën de 2009 à 2013.

En faveur de la candidature de M. Ramon Fernandez, le Conseil d'Administration a notamment retenu sa grande expérience et sa connaissance approfondie du secteur financier et de la règlementation financière. M. Ramon Fernandez est actuellement Directeur Général Délégué, Finance, Performance et Europe d'Orange SA. Il a également été Directeur Général du Trésor de 2009 à 2014 et représentant de l'État aux conseils d'administration de GDF Suez et de CNP Assurances.

Au nom du Conseil d'Administration d'Axa, je remercie vivement Elaine Sarsynski pour sa contribution aux travaux du Conseil d'Administration et de son Comité d'Audit au cours de ces trois dernières années. Sa grande expérience et sa connaissance approfondie du secteur de l'assurance ont été particulièrement appréciées par le Conseil, a déclaré Denis Duverne, Président du Conseil d'Administration d'Axa.