AXA France : rendements 2020 des principaux contrats d'assurance vie

(Boursier.com) — AXA France annonce aujourd'hui le rendement net du fonds en euros de ses principaux contrats d'assurance vie : de 1,20% à 1,60% avec le Bonus Euro+ et 2,60% pour le fonds Euro-croissance.

Guillaume Borie, Directeur général d'AXA Particuliers & IARD Entreprises, a déclaré : "Cette année encore, la performance de notre offre de Gestion pilotée confirme la qualité et l'expertise de nos équipes de gestion, avec des rendements attractifs dans le contexte de marché particulier que nous avons connu. Nos profils de gestion pilotée Perspectiv'ESG, qui privilégient les supports d'investissement responsable, enregistrent de très belles performances, confirmant que nous savons combiner performance et utilité sociale et environnementale comme nous le demandent légitimement nos clients".

"En 2021 et au-delà, nous poursuivrons nos efforts d'innovation pour répondre aux attentes de nos clients et à la nécessité de proposer des solutions de long terme. Nous continuerons de proposer l'une des gammes de produits les plus larges du marché, notamment en ouvrant l'accès au plus grand nombre à de nouvelles classes d'actifs non cotés, comme le 'private equity' et l'infrastructure. Ces investissements sont porteurs de sens puisqu'ils permettront à nos clients d'investir dans des entreprises et projets de croissance, afin de soutenir le dynamisme économique du pays et la création d'emplois".