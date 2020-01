AXA France annonce les rendements 2019 des principaux contrats d'assurance vie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AXA France annonce aujourd'hui le rendement net du fonds en euros de ses principaux contrats d'assurance vie : de 1,60% à 2% avec le Bonus Euro+.

"Dans un contexte de taux bas, nous continuons de proposer à nos clients un rendement attractif pour l'épargne investie dans le fonds en euros de l'assurance vie. Cette politique reflète à la fois la qualité de notre stratégie d'investissement et la prudence de notre gestion financière destinée à préserver la solidité de notre bilan sur le long terme, qui est la première garantie que nous devons à nos assurés. Cette année encore, grâce au Bonus Euro+, la rémunération proposée est boostée pour nos clients ayant choisi, avec l'accompagnement de nos réseaux de distribution, d'investir à moyen ou long terme une partie de leur épargne dans des supports en unités de compte. Le fonds en euros ne constitue qu'une partie de la réponse aux besoins d'épargne des Français, qu'il est nécessaire de compléter avec nos solutions de diversification dans le cadre d'un diagnostic individualisé. AXA France propose aujourd'hui l'une des gammes de produits les plus larges du marché, permettant de répondre à tous les besoins des clients en matière d'épargne et de prévoyance" a commenté Guillaume Borie, Directeur général d'AXA Particuliers & IARD Entreprises.

Le taux net minimum servi sur le fonds en euros des principaux contrats d'assurance vie d'AXA France (Arpèges, Excelium, Privilège, Figures Libres, Odyssiel, Expantiel, Optial) est de 1,60% pour 2019.

Il est porté à 1,70%, 1,80% ou 2% grâce au Bonus Euro+, sous les conditions suivantes :

1,70% si l'épargne est investie en unités de compte à hauteur de 40% minimum.

1,80% si ces deux critères sont respectés : - épargne minimum de 50.000 euros sur le contrat. - épargne investie en unités de compte à hauteur de 40% minimum.

2% si ces deux critères sont respectés : - contrat en gestion pilotée. - épargne investie en unités de compte à hauteur de 40% minimum.

Le rendement net minimum du support en euros des contrats Amadéo, Amadéo Excellence et Amadéo Evolution, distribués par AXA Gestion Privée, est de 1,70 %.

Il est porté à 1,80% ou 2% grâce au Bonus Euro+, sous les conditions suivantes :

1,80% si l'épargne est investie en unités de compte à hauteur de 40% minimum.

2% si l'une des deux conditions suivantes est respectée : - épargne pour tout ou partie gérée en gestion sous mandat et investie en unités de compte à hauteur de 40% minimum. - épargne investie en unités de compte à hauteur de 50% minimum.

La performance globale nette annualisée du fonds eurocroissance en 2019, sur le contrat d'assurance vie Excelium (fonds Croissance), est de 3%.

A noter : à titre individuel, les performances sont fonction de la date des versements. Avant l'échéance de la garantie, les montants investis sur ce fonds ne sont pas garantis et peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des taux obligataires et de l'évolution des marchés financiers. L'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification mais pas sur leur valeur. La garantie en capital s'applique uniquement à l'échéance de la garantie.

A noter : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'investissement en unités de compte suppose un risque de perte en capital. Le s montants investis ne sont pas garantis par l'assureur qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

L'ensemble de l'épargne gérée par AXA France au titre des supports en euros des contrats pouvant bénéficier du Bonus Euro+ s'élève à 32,5 milliards d'euros au 31/12/2019.