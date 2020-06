AXA : flambe, le dividende coupé mais pas supprimé

(Boursier.com) — AXA signe l'une des hausses du jour à Paris avec un titre qui prend plus de 8,5% à 18,8 euros. Si l'assureur a annoncé une réduction de son dividende, les investisseurs apprécient que ce dernier n'ait pas été tout simplement supprimé. La décision du groupe fait suite aux recommandations de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui ont plaidé pour une approche prudente en matière de distribution de dividende.

Bryan Garnier ('neutre') estime que la décision d'AXA de réduire plutôt que de reporter son dividende est une "ligne de conduite courageuse". Le titre reste l'un des préférés du courtier sur une base relative dans le secteur alors que BG continue à trouver la décote par rapport à Allianz "injustifiée".