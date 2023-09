Axa : Fitch relève sa notation

(Boursier.com) — Fitch Ratings vient de rehausser la note de solidité financière d'AXA (IFS)de 'AA-' à 'AA' et la note émetteur long terme (IDR) de 'A+' à 'AA-'. Les perspectives sont 'stables'. "Cette amélioration reflète l'amélioration constante de la rentabilité des activités de souscription en assurance dommages, portée par des résultats techniques plus solides et moins volatils chez AXA XL. Cela reflète également l'atteinte des objectifs d'amélioration du mix d'activités d'AXA, le renforcement de la capitalisation et la réduction du ratio de levier financier (FLR) à environ 25%, autant de conditions clés pour une mise à niveau, suite à l'acquisition transformationnelle de XL en 2018 ", explique l'agence. La note 'AA' reflète le profil très solide de la société AXA, sa capitalisation et son effet de levier, ainsi que ses bonnes performances financières.