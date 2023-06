AXA : évolutions au sein de l'équipe de direction

(Boursier.com) — AXA a annoncé des évolutions au sein de son équipe de direction, en vue du lancement de son futur plan stratégique qui sera présenté au premier trimestre 2024. Patrick Cohen, membre du Comité de Direction et jusqu'ici Directeur général d'AXA France, est nommé Directeur général Marchés Europe & Santé. Outre la supervision des entités d'assurance européennes, il se voit confier la création et le développement d'une nouvelle entité qui rassemblera et accélèrera les principales opérations d'assurance santé internationales d'AXA. Il continuera à rapporter à Thomas Buberl.

Guillaume Borie, Directeur général délégué d'AXA France, est nommé Directeur général d'AXA France et rejoint le Comité de Direction. Il rapportera lui aussi à Thomas Buberl.

Hassan El-Shabrawishi, jusqu'ici Directeur général Afrique, est nommé Directeur général Marchés Internationaux. Il supervisera les opérations d'AXA en Amérique Latine, en Afrique, au Moyen-Orient, en Turquie, en Inde et en Asie du Sud-Est. Hassan El-Shabrawishi rejoint le Comité de Direction et rapportera ici encore à Thomas Buberl.

AXA Japon et AXA Chine et Hong Kong seront désormais directement rattachés à George Stansfield, Directeur général adjoint du Groupe et Secrétaire Général. Gordon Watson devient Président non-exécutif Asie.

Nancy Bewlay, Directrice générale d'AXA XL Réassurance, est nommée Directrice de la souscription et rejoint le Comité de Direction. Elle rapportera à Frédéric de Courtois, Directeur général adjoint du Groupe, Finance, Opérations, Stratégie, Risques, Souscription.

Françoise Gilles, Directrice de la Stratégie d'AXA Asie, est nommée Directrice des Risques du Groupe et rejoint le Comité de Direction. Elle rapportera à Frédéric de Courtois.

Anu Venkataraman, Directrice des Relations Investisseurs du Groupe, est nommée Directrice de la Stratégie en plus de ses fonctions actuelles. Elle rejoint le Comité de Direction et rapportera à Frédéric de Courtois ainsi qu'à Alban de Mailly Nesle, Directeur Financier du Groupe et membre du Comité de Direction.

Renaud Guidée, jusqu'ici Directeur des Risques du Groupe, est nommé Directeur Général d'AXA XL Réassurance en remplacement de Nancy Bewlay. Il rapportera à Scott Gunter, Directeur général d'AXA XL et membre du Comité de Direction du Groupe.