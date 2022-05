AXA et Tikehau Capital vers une agriculture régénératrice

(Boursier.com) — AXA et Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, ont annoncé la signature d'un protocole d'accord marquant leur ambition de créer un fonds à impact dédié à l'accélération de la transition vers une agriculture régénératrice.

L'agriculture, l'utilisation des sols et la déforestation constituent à elles seules la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et le principal facteur de la disparition de la biodiversité. Les pratiques d'agriculture régénératrice peuvent inverser cette tendance et jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et les défis environnementaux.

Un sol en bonne santé séquestre du carbone, favorise la biodiversité, la préservation de la ressource en eau et la résilience des rendements agricoles. Un sol en bonne santé répond aussi aux enjeux de sécurité alimentaire tout en garantissant une source de revenus durable à des millions de personnes.

Le fonds, qui sera géré par Tikehau Capital, aura pour objectif de promouvoir les pratiques d'agriculture régénératrice en se concentrant sur trois axes principaux :

- Protéger la santé des sols pour renforcer la biodiversité, préserver les ressources en eau et participer à la lutte contre le changement climatique,

- Contribuer à l'approvisionnement futur en ingrédients régénératifs pour répondre, d'une part aux besoins de la population mondiale croissante, d'autre part à la demande des consommateurs pour des produits de plus en plus durables,

- Contribuer au progrès des solutions technologiques qui ont l'ambition d'accélérer la transition vers l'agriculture régénératrice.

"Nous pensons que la nécessaire transition des pratiques agricoles sera rendue possible par un nouveau mode de collaboration, plus systémique, entre les acteurs de la chaîne de valeur, notamment les agriculteurs, les producteurs, les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs de technologies et les investisseurs financiers. Le fonds a vocation à promouvoir cette nouvelle forme de collaboration" commente l'établissement.

Approche opérationnelle

Le fonds a pour ambition d'agir à l'échelle mondiale et pourra pour cela s'appuyer sur les réseaux internationaux d'AXA, d'Unilever et de Tikehau Capital. Les objectifs et la mesure de l'impact seront au coeur de son approche opérationnelle et pleinement intégrés dans sa stratégie d'investissement.

Pascal Christory, directeur des investissements du Groupe AXA, et Antoine Denoix, directeur général d'AXA Climate, ont déclaré : "L'agriculture régénératrice est par essence une thématique ESG forte. Ce fonds s'inscrit pleinement dans notre stratégie de décarbonation de l'économie réelle par l'investissement à impact. Au sein d'AXA, nous avons l'ambition d'investir 26 milliards d'euros dans des actifs verts d'ici à 2023, et de disposer d'1,5 milliard d'euros à déployer sur les forêts et les projets de capital naturel, au sein desquels figurera bientôt l'agriculture régénératrice. Pour convaincre les investisseurs, il faut réinventer la gestion du risque agricole et la mesure d'impact, localement et tout au long des projets financés. Cette première initiative avec Tikehau Capital et Unilever doit en appeler beaucoup d'autres !"