Axa : et ces rumeurs alors ?

(Boursier.com) — Axa reperd 0,2% à 28 euros ce lundi après son "coup de chaud" de vendredi dans le sillage de l'agitation venue d'Angleterre dans le secteur de l'assurance... Aviva qui s'était emballé en bourse de Londres à la veille du week-end, au plus haut depuis le mois de mai dernier, dans la foulée d'une information du "Times" qui évoquait des marques d'intérêt pour l'assureur britannique, retombe aussi de 1%...

Parmi les avis d'analystes, Sabadell reste à l'achat mais ramène son objectif à 32,12 euros sur Axa. Oddo BHF est à 'surperformance' avec un objectif relevé à 37 euros. Auparavant, JP Morgan avait déjà ajusté la mire sur l'assureur à 39 euros avec un avis à 'surpondérer' et KBW avait remonté le curseur à 29,5 euros ('performance de marché'). Barclays était repassé à 31,5 euros avec un avis à 'surpondérer' et Berenberg avait ajusté la mire à 33,5 euros, tout en maintenant son conseil à l'achat... Le broker a rappelé que l'assureur avait confirmé lors de ses résultats semestriels qu'il était "en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat opérationnel 2023 supérieur à 7,5 milliards d'euros".

En passant en revue les chiffres semestriels, et en supposant en particulier qu'Axa atteigne le haut de sa fourchette cible de 25-30% pour la génération de capital opérationnel, la définition du résultat selon Solvabilité II, le broker estime que cela implique un bénéfice sous-jacent de 7,8 milliards d'euros, 100 millions d'euros au-dessus de sa prévision de 7,7 MdsE.