Axa : en bonne voie...

(Boursier.com) — Axa revient en arrière de 1,2% à 28,80 euros ce vendredi, alors que JP Morgan a ajusté la mire sur l'assureur de 36 à 39 euros avec un avis à 'surpondérer'. KBW a remonté le curseur de son côté de 28 à 29,5 euros ('performance de marché'). Barclays était déjà repassé de 32 à 31,5 euros avec un avis à 'surpondérer' et Berenberg avait ajusté la mire le mois dernier de 33 à 33,5 euros, tout en maintenant son conseil à l'achat. Le broker a rappelé que l'assureur avait confirmé lors de ses résultats semestriels qu'il était "en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat opérationnel 2023 supérieur à 7,5 milliards d'euros".

En passant en revue les chiffres semestriels, et en supposant en particulier qu'Axa atteigne le haut de sa fourchette cible de 25-30% pour la génération de capital opérationnel, la définition du résultat selon Solvabilité II, le broker estime que cela implique un bénéfice sous-jacent de 7,8 milliards d'euros, 100 millions d'euros au-dessus de sa prévision de 7,7 MdsE.

Stricte discipline

Soulignant la capacité d'Axa à "maintenir des résultats de bonne qualité en dépit d'un environnement incertain", le directeur général du groupe Thomas Buberl avait déclaré qu'il continuait d'"agir pour maintenir ses marges à un niveau élevé au sein de nos différentes lignes de métiers"..."Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de résultat opérationnel pour l'année, et sommes confiants dans notre capacité à générer une croissance des revenus et du résultat sur le long terme", avait-il ajouté...

L'assureur avait indiqué plus tôt cette année viser en 2023 un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros, contre 7,26 milliards fin 2022... Il entend atteindre cette performance grâce notamment à ses mesures tarifaires et une stricte discipline sur les coûts, dans un environnement tarifaire toujours favorable en assurance dommages.

Sur la période janvier-juin, les primes d'Axa dans l'assurance dommages ont progressé de 7% en rythme annuel, à 30,4 milliards d'euros. En santé, vie, épargne et retraite, les primes ont décliné de 3% par rapport à la même période l'an dernier.