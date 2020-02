Axa : du nouveau en vue au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Axa a publié au Bulletin des annonces légales obligatoires les résolutions que le Conseil d'Administration soumettra à la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires, convoquée le 30 avril à 14h30 au Palais des Congrès à Paris.

Outre l'approbation d'un dividende en augmentation de 7% à 1,43 euro, il sera notamment proposé à l'Assemblée :

- le renouvellement des mandats d'administrateur de Mme Angelien Kemna et Stefan Lippe ;

- la nomination en tant qu'administrateurs de Mme Isabel Hudson et Antoine Gosset-Grainville en remplacement respectivement de Mme Irene Dorner et François Martineau dont les mandats arrivent à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée, ainsi que la nomination en qualité d'administrateur de Mme Marie-France Tschudin.

- la nomination du représentant des salariés actionnaires du Groupe Axa au sein du Conseil d'Administration. Huit candidats désignés par les salariés actionnaires d'Axa seront soumis au vote de l'Assemblée, dont Mme Helen Browne que le Conseil d'Administration a décidé de recommander au vote des actionnaires en tant que candidate ayant obtenu le plus grand nombre de votes des salariés et du fait de sa grande connaissance du Groupe Axa et du secteur de l'assurance.