AXA : des résultats salués !

(Boursier.com) — AXA s'offre la tête du CAC40 à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de 5,3% à 23,2 euros. L'assureur a nettement dépassé les attentes des analystes au premier semestre, la hausse des revenus en assurance dommage et assurance santé ayant permis de compenser l'impact de la guerre en Ukraine. Le groupe, qui a confirmé ses objectifs 2022, a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros.

Sur les six premiers mois de l'année, le numéro deux de l'assurance en Europe a vu son bénéfice net atteindre 4,1 milliards d'euros, contre 3,99 milliards un an plus tôt et 3,4 MdsE de consensus, pour des revenus en hausse de 2% à 55,14 MdsE. Le résultat opérationnel s'est établi à 3,9 milliards d'euros, en améliroation de 4% (+7% de croissance organique et -3% en raison des cessions).

Axa a précisé avoir chiffré l'impact de la guerre en Ukraine à quelque 300 millions d'euros avant impôts, en raison de provisions passées dans ses comptes en vue de possibles versements d'indemnisations pour l'immobilisation d'avions en Russie suite aux sanctions occidentales.

Jefferies affirme que les résultats sont nettement en avance dans toutes les régions et tous les secteurs d'activité. L'analyste n'est pas seulement agréablement surpris par le nouveau programme de rachat de titres, mais aussi par sa taille, qui est "sensiblement plus grande" que prévu.