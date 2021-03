AXA : des changements dans son équipe de direction

AXA : des changements dans son équipe de direction









(Boursier.com) — AXA annonce des changements au sein de son équipe de direction pour mettre en oeuvre le nouveau plan stratégique Driving Progress 2023, présenté en décembre.

Le Corporate Center d'AXA va évoluer vers une organisation plus simple, en ligne avec le modèle opérationnel lancé en 2017, et pilotée par deux Directeurs généraux adjoints, Frédéric de Courtois, qui rejoindra AXA le 1er août en tant que Directeur général adjoint, en charge de la Finance et des investissements, de la Gestion des risques, de la Stratégie et de la réassurance cédée, et George Stansfield, Directeur général adjoint et Secrétaire général du Groupe, en charge du Juridique, des Ressources humaines, de l'Audit, de la Conformité et des Affaires publiques, qui supervisera également la Communication, la marque et le développement durable.

Les deux Directeurs généraux adjoints piloteront l'ensemble des fonctions centrales du groupe afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de la mise en oeuvre du nouveau plan stratégique.

En complément, Etienne Bouas-Laurent, Directeur financier du Groupe, deviendra Directeur général d'AXA Belgique, à compter du 1er juillet. Il remplacera Jef Van In qui assumera un nouveau rôle transversal qui sera annoncé prochainement. Etienne Bouas-Laurent supervisera également nos activités au Luxembourg. Alban de Mailly Nesle, Directeur des risques et des investissements du Groupe, deviendra Directeur financier du groupe tout en continuant à diriger les investissements, à compter du 1er juillet.

D'importants changements de leadership seront également mis en oeuvre dans les géographies clés. Jacques de Peretti, Président-directeur général d'AXA France, prendra de nouvelles responsabilités en tant que Senior Advisor auprès du Directeur général du groupe pour aider à conduire des initiatives stratégiques clés à travers le Groupe et en tant que membre du Conseil d'administration de différentes entités d'AXA. Il restera membre du Comité de direction d'AXA. Patrick Cohen, Directeur général d'AXA Italie, sera nommé Directeur général d'AXA France à compter du 3 mai. Il rapportera à Thomas Buberl. Benoît Claveranne, Directeur général d'AXA International & nouveaux marchés (INM), a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe. A l'avenir, les entités africaines et asiatiques du périmètre INM seront rattachées à Gordon Watson, Directeur général d'AXA Asie, et les autres entités INM, ainsi qu'AXA Next et AXA Partners, à Antimo Perretta, Directeur général d'AXA Europe.

Le Comité de direction sera également renouvelé avec l'arrivée de Helen Browne, Directrice juridique du Groupe, et Ulrike Decoene, Directrice de la communication, de la marque et du développement durable du groupe.

Dirigé par Thomas Buberl, le Comité de direction d'AXA sera au total composé de 15 membres :

- George Stansfield, Directeur général adjoint et secrétaire général, en charge du Juridique, des Ressources humaines, de l'Audit, de la Conformité, des Affaires publiques, de la Communication, de la marque et du développement durable,

- Frédéric de Courtois, Directeur général adjoint, en charge des Finances et des investissements, de la Gestion des risques, de la Stratégie et de la réassurance cédée,

- Helen Browne, Directrice juridique du groupe,

- Patrick Cohen, Directeur général d'AXA France,

- Ulrike Decoene, Directrice de la communication, de la marque et du développement durable du Groupe,

- Georges Desvaux, Directeur de la stratégie et du développement,

- Scott Gunter, Directeur général d'AXA XL,

- Alban de Mailly Nesle, Directeur financier,

- Marco Morelli, Président exécutif d'AXA Investment Managers,

- Jacques de Peretti, Senior Advisor,

- Antimo Perretta, Directeur général d'AXA Europe,

- Karima Silvent, Directrice des ressources humaines,

- Astrid Stange, Directrice générale des opérations,

- Gordon Watson, Directeur général d'AXA Asie.