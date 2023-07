Axa déploie Axa Secure GPT, son service interne d'IA

(Boursier.com) — Axa annonce le déploiement d'Axa Secure GPT, un service interne basé sur le service Azure OpenAI de Microsoft.

Développé en 3 mois par les experts internes d'Axa en s'appuyant sur la collaboration entre Axa et Microsoft, Axa Secure GPT permet aux collaborateurs d'Axa d'accéder à une plateforme numérique, dans un environnement Cloud sécurisé et respectueux de la confidentialité des données, et d'utiliser à l'échelle de l'entreprise les technologies de transformation que sont l'IA générative et les grands modèles de langage. Les collaborateurs d'Axa pourront utiliser Axa Secure GPT pour générer, résumer, traduire et corriger des textes, des images et des codes.

Dans un premier temps, Axa Secure GPT a été mis à la disposition de 1.000 employés d'Axa Group Operations (Axa GO), l'objectif étant de déployer Axa Secure GPT à l'ensemble des 140 000 employés dans le monde au cours des prochains mois.