Axa : décès de Stefan Lippe, ancien Directeur général du Groupe Swiss Re

(Boursier.com) — Axa a la tristesse d'annoncer le décès de Stefan Lippe, administrateur d'Axa et ancien Directeur général du Groupe Swiss Re. Figure reconnue du monde de l'assurance et de la réassurance, Stefan Lippe consacra 30 années de sa carrière professionnelle au Groupe Swiss Re, dont il fut le Directeur général de 2009 à 2012. Il co-fonda ensuite Acqupart Holding AG, dont il était Vice-Président du Conseil d'Administration, et Acqufin AG. Il co-fonda également Paperless Inc., devenu yes.com AG, dont il était Président du Conseil d'administration. Enfin, il était Président du Conseil d'Administration de CelsiusPro AG. Nommé administrateur d'Axa en 2012, il était également Président du Comité d'Audit du Conseil d'administration depuis 2013.