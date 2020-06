Axa : conclut un partenariat avec Western Union

(Boursier.com) — Axa lance une collaboration avec The Western Union Company, un leader des transferts d'argent transfrontaliers interdevises et des paiements. Le groupe français va fournir des produits d'assurance abordables aux utilisateurs de westernunion.com. En combinant assurance et services de transfert d'argent, les deux groupes contribueront ainsi à mieux couvrir les travailleurs migrants et leurs familles dans leur pays d'origine.

Un premier projet pilote, appelé "Transfer Protect", lancé cette semaine en France avec Axa Partners, offre aux utilisateurs de westernunion.com la possibilité de souscrire une assurance vie et invalidité. Les expéditeurs de fonds sont assurés que le membre de leur famille ou la personne qu'ils ont désignée recevra un paiement en cas de décès ou d'invalidité.

Cette annonce reflète l'ambition d'Axa de contribuer significativement à l'inclusion financière au travers de son programme Axa Emerging Customers , explique l'assureur français. Ce programme vise en effet à répondre aux besoins des populations à faibles et moyens revenus en accélérant le développement de services d'assurance et de protection adaptés et pertinents. Il s'agit aussi d'une nouvelle étape dans la stratégie centrée sur le client de Western Union qui vise à enrichir l'offre proposée à ses utilisateurs en intégrant des services financiers additionnels à sa plateforme globale.

Rappelons que selon le Fonds international de développement agricole, près de 200 millions de personnes, provenant pour la plupart des segments à bas revenus et des classes moyennes des pays émergents, envoient régulièrement de l'argent à leur famille restée dans le pays d'origine. Ils soutiendraient ainsi 800 millions de proches. Ces envois transfrontaliers de fonds aux familles peuvent représenter en moyenne 60% de leurs ressources totales.