AXA Climate rend accessible sa Climate School à tous les étudiants français pendant la COP26

(Boursier.com) — AXA Climate, entité du Groupe AXA spécialisée dans l'adaptation au changement climatique, rend accessible sa Climate School à tous les étudiants français pendant la COP26. La Climate School est une formation en ligne et sur mesure sur la transition durable (à la fois théorique mais aussi appliquée à plusieurs métiers : finance, juridique, IT, achats), qui accompagne dans le monde près d'un million de personnes parmi lesquelles des collaborateurs de multinationales (Schneider Electric, JLL), de membres d'organisations patronales et les étudiants de grandes écoles (HEC, ESCP).

Du 1er au 12 novembre prochain, les étudiants pourront bénéficier d'un accès gratuit à la Climate School, outil de microlearning dédié aux enjeux climatiques et élaboré par les scientifiques d'AXA Climate.

Proposée sous forme de 150 modules vidéo, d'une durée de 5 minutes chacun, la Climate School décline ses enseignements en 14 thématiques telles que l'effondrement de la biodiversité, la surexploitation des ressources naturelles et l'impact sur les sociétés humaines.

"Parce que nous vivons dans un monde où la compréhension du réchauffement climatique évolue à chaque instant et fait appel à des connaissances scientifiques de plus en plus complexes, la création et l'expansion de la Climate School est un axe fort de notre développement, explique Antoine Denoix, CEO d'AXA Climate. En tant qu'assureur climatique engagé, nous avons non seulement une mission de gestion des risques climatiques, de prévention et de conseil en adaptation pour nos clients mais il nous paraissait également essentiel de fournir aux étudiants la possibilité d'élargir leur base de connaissance pour mieux comprendre et suivre la COP 26, rendez-vous international incontournable dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Au regard de l'urgence, les étudiants comme les salariés peuvent tous devenir des moteurs du changement au sein de la société ou de leur organisation".