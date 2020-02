Axa chahuté après les résultats

Axa chahuté après les résultats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Axa perd 2,6% à 24,7 euros à l'ouverture du marché parisien, sanctionné après l'annonce d'un bénéfice net inférieur aux attentes de la place et l'abaissement de la prévision de résultat pour Axa XL en 2020. L'assureur français a vu son résultat net bondir de 80% l'an passé, à 3,85 milliards d'euros, mais le consensus était positionné à 4,43 MdsE.

Le résultat opérationnel a progressé de 2% à 6,5 milliards d'euros, reflétant une forte amélioration des performances opérationnelles de la France (+9%), l'International (+17%), l'Asie (+3%) et l'Europe (+1%), essentiellement portées par une amélioration de la rentabilité technique en dommages et la croissance de l'activité santé. Et le chiffre d'affaires s'est amélioré de 5% à 103,5 milliards d'euros.

Après avoir pris des mesures pour réduire l'exposition de sa filiale américaine aux sinistres liés aux catastrophes naturelles qui deviennent plus fréquentes, le groupe prévoit désormais un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 1,2 milliard d'euros pour Axa XL cette année contre une prévision initiale de 1,4 MdE.

2019 est marquée par de grandes réussites dans la mise en oeuvre de notre stratégie. #AXA s'est concentré sur des objectifs précis pour générer plus de croissance, simplifier son périmètre & maintenir sa solidité en continuant sa transformation. #AXAResults https://t.co/ivGsIchSvc

— Thomas Buberl (@thomasbuberl), via Twitter

Citi estime que les bénéfices sous-jacents sont ressortis conformes aux attentes, mais la révision de l'objectif pour AXA XL est décevante et le départ du PDG de XL est une surprise. Scott Gunter, ancien cadre dirigeant du groupe d'assurance Chubb, remplacera en effet Greg Hendrick au poste de directeur général d'Axa XL.

#AXA annonce la nomination de Scott Gunter, précédemment Vice-Président Senior du Groupe @Chubb et Président de la division dommages entreprises en Amérique du Nord de Chubb, au poste de Directeur général d'@AXA_XL https://t.co/q0klddGLkB pic.twitter.com/h6tRQhuFqU

— AXA (@AXA), via Twitter