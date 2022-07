AXA cède un portefeuille d'assurances vie et retraite à Athora Allemagne

(Boursier.com) — AXA Allemagne a conclu un accord avec Athora Deutschland GmbH (Athora Allemagne), un assureur agréé en Allemagne, relatif à la cession d'un portefeuille de 16 milliards d'euros de contrats d'assurance vie et de retraite en Allemagne.

Le portefeuille n'est plus ouvert aux affaires nouvelles depuis 2013 et est principalement composé de contrats en fonds général traditionnel, avec un taux moyen garanti de 3,2%.

La réduction des garanties au bilan d'AXA résultant de la vente diminuera encore l'exposition du Groupe aux risques de marchés financiers.

Selon les termes de l'accord, AXA Allemagne va céder le portefeuille à Athora Allemagne, pour un montant de 660 millions d'euros, représentant un multiple de 18x les bénéfices de 2022E.

L'opération se traduira par un montant total en numéraire net d'impôt estimé de 0,4 MdE pour AXA SA AXA a l'intention de compenser la dilution des bénéfices résultant de la cession par un rachat d'actions qui sera lancé après la clôture de l'opération.

Dans le cadre de la transaction, AXA IM conclura un accord afin de fournir des services de gestion d'actifs à Athora jusqu'en 2028.

AXA et Athora s'engagent à assurer un transfert fluide du portefeuille et, à ce titre, AXA Allemagne fournira des services administratifs de support à Athora Allemagne jusqu'en 2028. Par la suite, Athora Allemagne reprendra la gestion des contrats, avec toutes les garanties, termes et conditions inchangés.

La vente aura un impact non matériel sur le résultat net du Groupe AXA au 1er semestre 2022. La transaction devrait entraîner une réduction du résultat opérationnel5 du Groupe AXA d'environ 36 millions d'euros par an à partir de 2023.

La cession aura un impact non matériel sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des autorisations règlementaires, et devrait être close au quatrième trimestre de 2023.