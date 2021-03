Axa : ce qui est prévu pour l'Assemblée générale et le dividende

(Boursier.com) — Axa annonce qu'en raison de la persistance de la crise sanitaire et conformément aux dispositions légales ainsi qu'aux mesures prises par le gouvernement pour freiner la circulation du virus, le Directeur Général, sur délégation du Conseil d'Administration d'Axa, a décidé de tenir l'Assemblée Générale d'Axa hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer. L'Assemblée Générale d'Axa se tiendra le 29 avril 2021 à 14h30, au Smart Studio Rive Gauche 2, 85 quai André Citroën, à Paris. Nous regrettons de ne pas pouvoir accueillir physiquement nos actionnaires cette année pour notre Assemblée Générale mais, depuis le début de la crise sanitaire, notre priorité a toujours été d'assurer la sécurité de chacun. Pour préserver ce moment important de la démocratie actionnariale, nous avons mis en place un dispositif spécial pour que chacun puisse exercer ses droits et dialoguer avec le Conseil d'Administration et la Direction d'Axa , a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'Axa.

Les actionnaires sont invités à exercer leurs droits en votant par correspondance ou en donnant mandat au Président de l'Assemblée. Pour ce faire, ils peuvent :

- voter sur le site sécurisé VotAccess jusqu'au mercredi 28 avril 2021 à 15h, ou

- retourner par voie postale leur formulaire de vote dûment complété et signé jusqu'au lundi 26 avril 2021.

Ils auront également la faculté de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l'Assemblée Générale. Les questions pourront notamment être envoyées par courrier électronique, jusqu'au 2e jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le mardi 27 avril 2021 (Axa.ag2021@Axa.com). Ces questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire. Les actionnaires pourront par ailleurs poser leurs questions en direct pendant l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale d'Axa du 29 avril 2021 sera retransmise en vidéo, en intégralité, en direct et en différé, sur le site Internet de la société. Toutes les informations utiles pour accéder à cette retransmission seront régulièrement mises à jour sur la page dédiée à l'Assemblée Générale 2021 sur le site de la société.

La Brochure de Convocation de l'Assemblée, incluant notamment l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote, peut être consultée sur le site Internet d'Axa à la rubrique Investisseurs/ Actionnaires individuels/ Assemblée Générale.

Dividende

Au cours de cette Assemblée, les actionnaires auront ainsi à se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et la distribution d'un dividende de 1,43 euro par action. Ce dividende serait mis en paiement le 11 mai, avec une date de détachement du coupon au 7 mai.