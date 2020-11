Axa : bonne résistance du ratio de solvabilité

(Boursier.com) — Sur 9 mois, le chiffre d'affaires d'Axa diminue de -2%, à 73,4 milliards d'euros (79,7 MdsE un an plus tôt), reflétant une forte croissance au 1er trimestre (+4%), une baisse marquée de l'activité au 2e trimestre (-10%) dans le contexte des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, et un redressement au 3e trimestre (-1%) à la suite d'une reprise partielle de l'activité économique.

La baisse de -2% du chiffre d'affaires au cours des 9 premiers mois reflète :

1) l'assurance dommages (stable) avec un chiffre d'affaires stable en assurance des entreprises, porté par des effets prix positifs, notamment chez Axa XL, compensés par une baisse des volumes dans le contexte du Covid-19, et une baisse en assurance des particuliers (-1%), principalement en raison du recul des ventes pendant la période de confinement dans la plupart des pays,

2) l'assurance santé (+7%) soutenue par une croissance dans toutes les zones géographiques,

3) l'activité vie, épargne, retraite (-7%), la croissance en prévoyance étant plus que compensée par une baisse des ventes de produits en fonds général - épargne, fortement touchées par le Covid-19 lors des 2e et 3e trimestres, et

4) la gestion d'actifs (+3%) portée par une hausse des actifs moyens sous gestion.

Le chiffre d'affaires est en baisse de -1% au 3e trimestre, avec une hausse de l'activité dans la plupart des lignes de métier.

Impact des sinistres en lien avec le Covid-19

A ce stade, Axa ne prévoit qu'un impact limité en termes de sinistres liés à l'actuelle seconde vague de confinements, et réaffirme sa meilleure estimation de l'impact des sinistres en lien avec la pandémie de Covid-19 en assurance dommages et des mesures de solidarité sur le résultat opérationnel 2020 du Groupe à 1,5 milliard d'euros (après impôts et net de réassurance).

Cet impact est conforme aux indications figurant dans le communiqué de presse du Groupe du 3 juin, et confirmé dans la publication des résultats du 1er semestre 2020 du 6 août. Cet impact a été reflété dans le résultat opérationnel du 1er semestre 2020.

Solvabilité

Le ratio de solvabilité II s'établit à 180% au 30 septembre 2020, stable par rapport au 30 juin 2020, principalement porté par le rendement opérationnel s'établissant à 4 points, compensé par la provision estimée liée au dividende pour le 3e trimestre 2020 (-3 points, calculé au prorata sur la base du dividende d'un montant de 1,43 euro par action initialement proposé par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 20193), et par des conditions de marchés financiers défavorables (-1 point), notamment la baisse des taux d'intérêt.

Le ratio de solvabilité II au 30 septembre 2020 ne comprend pas l'impact favorable attendu de 2 points lié à la cession des activités en Europe centrale et orientale, finalisée en octobre 2020. Celui-ci sera reflété dans le ratio de solvabilité II au 31 décembre 2020.

Poursuite de la simplification

Axa poursuit la simplification du Groupe, finalisant la cession des activités en Europe centrale et orientale pour 1 MdE, le 15 octobre 2020.

Axa a aussi annoncé, le 21 août, la combinaison avec Bharti de ses activités dommages en Inde au sein d'ICICI Lombard, en échange de 35,8 millions d'actions ICICI Lombard, représentant une valeur de marché d'environ 0,5 milliard d'euros.

Axa a aussi finalisé la cession des activités d'investissement d'Architas UK à Liontrust Asset Management Plc. pour 0,1 MdE, le 30 octobre.