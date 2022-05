Axa : "bien positionné pour faire face au contexte macroéconomique incertain"

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires total d'Axa est en hausse de 1%, porté par l'assurance dommages (+2%), l'assurance santé (+6%) qui en croissance dans la plupart des zones géographiques, et la gestion d'actifs (stable). En revanche, l'assurance vie, épargne, retraite recule de -3%,

Le ratio de solvabilité II s'établit à 224% au 31 mars 2022, en hausse de 7 points par rapport au 31 décembre 2021.

Les sensibilités actuelles estimées du ratio de solvabilité II du groupe Axa aux taux d'intérêt sont maintenant d'environ +5 points (+9 points à fin 2021) pour une augmentation de 50 points de base, et d'environ -8 points (-14 points à fin 2021) pour une baisse de 50 points de base. La sensibilité actuelle du ratio de solvabilité II du groupe Axa à une augmentation de 50 points de base de la courbe des swaps d'inflation est d'environ -4 points.

"Axa a réalisé une bonne performance au premier trimestre 2022, avec une croissance du chiffre d'affaires de qualité", a déclaré Alban de Mailly Nesle, Directeur financier d'Axa. "Nous continuons de voir une bonne dynamique de nos activités génératrices de résultats techniques et de commissions dans l'ensemble du Groupe". Le dirigeant explique encore : "Notre mix d'activité est excellent, avec une croissance du chiffre d'affaires de +6% en santé, de +5% en unités de compte, et de +4% en assurance entreprise hors Axa XL Re, avec un environnement tarifaire toujours favorable dans l'ensemble de nos géographies et plus particulièrement chez Axa XL"

"Le Groupe continue de se concentrer sur l'exécution disciplinée de sa stratégie. Nous avons repositionné notre portefeuille de réassurance, au travers d'une réduction de 40% de notre exposition aux catastrophes naturelles lors des renouvellements du premier trimestre, tandis que nous continuons d'améliorer notre mix d'activités en Vie, épargne et retraite, notamment par l'intermédiaire d'une réduction de notre portefeuille de produits en fonds général traditionnel".

"Nous avons réalisé cette performance dans un contexte incertain lié aux tensions géopolitiques provoquées par la guerre en Ukraine. En tant qu'organisation avec de profondes racines européennes, nous sommes extrêmement attristés par la situation tragique en Ukraine. Axa respecte l'ensemble des sanctions internationales applicables et a notamment cessé toute activité de souscription d'assurances concernant des actifs d'appartenance russe situés en Russie. Il est trop tôt pour indiquer une estimation précise de l'impact de la crise, néanmoins sur la base à ce stade de notre évaluation et du périmètre de la crise, nous estimons aujourd'hui que la perte nette de souscription liée à la crise devrait s'apparenter à une catastrophe naturelle de taille moyenne."

Alban de Mailly Nesle conclut : "Axa est bien positionné pour faire face au contexte macroéconomique actuel incertain, avec un bilan solide et notamment un ratio de solvabilité II à 224%. Notre stratégie de transformation visant à réduire notre exposition aux risques de marché confirme sa pertinence dans l'environnement actuel. Nous avons confiance en notre capacité à mettre en oeuvre notre stratégie, en nous concentrant sur nos principaux segments attractifs, en particulier en santé, prévoyance et assurance dommage, où le besoin de couverture d'assurance reste important".