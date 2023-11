Axa : bien en ligne

(Boursier.com) — L 'assureur AXA a publié un chiffre d'affaires (primes brutes émises et autres revenus) conforme aux attentes du marché sur 9 mois, aidé par la hausse des primes de son activité assurance dommages. Le groupe a fait part, pour la période allant de janvier à septembre, d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% en base comparable, à 78,8 milliards d'euros, en ligne avec les 79 milliards d'euros attendus par les analystes.

La hausse de 7% en base comparable de l'activité assurance dommages, qui comprend l'assurance des biens personnels tels que les voitures et les habitations, ainsi que la responsabilité civile, a soutenu la performance du groupe.

Les primes brutes émises et autres revenus pour l'assurance des entreprises ont augmenté de 9%, le groupe confirmant être en bonne voie d'atteindre son objectif de résultat opérationnel de plus de 7,5 milliards d'euros en 2023.

Cette performance a permis de compenser la baisse de 2% du pôle santé, vie, épargne et retraite, conséquence du "non-renouvellement de deux contrats significatifs à l'international". Le ratio solvabilité du groupe, une mesure clé de sa santé financière, s'est établi à 230%.

La direction du groupe a donc confirmé être en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat pour l'année et présentera son prochain plan stratégique le 11 mars prochain...