Axa / Bharti marient leurs activités dommages en Inde avec celles d'ICICI Lombard

Axa / Bharti marient leurs activités dommages en Inde avec celles d'ICICI Lombard









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Axa et Bharti ont signé un accord afin de combiner leurs activités d'assurance dommages en Inde, c'est-à-dire Bharti Axa General Insurance Company Limited (Bharti AXA GI), avec celles de ICICI Lombard General Insurance Company Limited (ICICI Lombard).

Selon les termes de l'accord, la transaction s'effectue par échange d'actions. Axa et Bharti recevront un total d'environ 35,8 millions d'actions ICICI Lombard, lors de la conclusion de la transaction. Elles correspondent à une valeur de marché de 521 millions d'euros, et à un multiple implicite de plus de 5 fois les fonds propres à fin juin 2020.

Les participations d'Axa et de Bharti dans Bharti Axa GI seront respectivement de 49% et 51%.

Devenir le 3e opérateur du marché indien

Ce mariage propulsera l'entité combinée à la 3e place du marché de l'assurance dommages en Inde, avec environ 8,7% de part de marché.

La transaction devrait générer un impact positif exceptionnel d'environ 200 millions d'euros sur le résultat net 2021 du Groupe Axa.

Il est rappelé que la transaction reste soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires. Elle devrait être conclue au cours du 4e trimestre 2021.