AXA : au menu de l'Assemblée générale

(Boursier.com) — AXA a publié au Bulletin des annonces légales obligatoires les résolutions que le Conseil d'Administration soumettra à la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires, le 23 avril 2024, à 14h30, Salle Pleyel à Paris.

Outre l'approbation des comptes consolidés et des comptes sociaux d'AXA pour l'exercice 2023 et l'approbation d'un dividende par action de 1,98 euro, il sera notamment demandé aux actionnaires d'approuver les résolutions suivantes :

- le renouvellement des mandats d'Antoine Gosset-Grainville, Mme Clotilde Delbos et Mme Isabel Hudson pour une durée de 4 ans,

- le renouvellement des mandats de Mme Angelien Kemna et Mme Marie-France Tschudin pour une durée de 3 ans, afin d'assurer un échelonnement des mandats des membres du Conseil d'Administration,

- la nomination de l'administrateur représentant les salariés actionnaires du Groupe AXA. A la suite d'une élection menée en interne, 6 candidats ont été désignés par les salariés actionnaires du Groupe AXA et seront proposés au vote des actionnaires. Mme Helen Browne, la représentante actuelle, ayant obtenu le plus grand nombre de votes exprimés par les salariés actionnaires, le Conseil d'Administration va recommander sa nomination en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires.

AXA rappelle que André François-Poncet, membre du Conseil d'Administration depuis 8 ans et membre du Comité de Rémunération, Gouvernance et du Développement Durable et du Comité Financier et des Risques, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale, a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat. Le renouvellement de son mandat ne sera donc pas proposé à l'Assemblée générale. Par ailleurs, afin de réduire la taille du Conseil d'Administration et conformément à une recommandation issue de l'auto-évaluation du Conseil menée en 2022, le Conseil d'Administration a décidé de ne pas procéder à son remplacement.