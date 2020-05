AXA attend un "impact significatif" de la crise du Covid-19

(Boursier.com) — AXA publie ses indicateurs d'activité du premier trimestre. Le groupe annonce un chiffre d'affaires en hausse de 4% au T1 2020 en base comparable (à 31,7 milliards d'euros), avec une croissance dans toutes les lignes de métiers et zones géographiques. Le CA de l'assurance dommages des entreprises pour le premier trimestre ressort en hausse de 5% en base comparable à 12,1 MdsE. Le CA santé progresse de 8% à comparable à 4,1 MdsE. Le CA prévoyance augmente de 3% en base comparable à 4,4 MdsE. En données publiées, le CA trimestriel baisse toutefois de 9%, puisqu'il était de 35 MdsE sur la période correspondante de l'an dernier.

Le groupe fait état d'un ratio de solvabilité II jugé "robuste" à 182%, au 31 mars 2020. Le ratio d'endettement ressort en deçà de 28%, à la suite du remboursement de 1,3 milliard d'euros de dette subordonnée en avril. Concernant le Covid-19, le groupe évoque des mesures fortes prises afin de soutenir ses employés, ses clients et les communautés dans lesquelles il opère. Il constate le ralentissement attendu du chiffre d'affaires et estime qu'il est "trop tôt pour une estimation précise de l'impact sur le résultat".

"AXA soutient les différentes réponses médicales des pays où le Groupe est présent et met à profit ses réseaux médicaux et ses services de téléconsultation pour accompagner ses clients. Nous avons contribué à de nombreux fonds de solidarité pour soutenir les chercheurs et professionnels de santé, les entreprises touchées, et les efforts de redressement économique. AXA a également engagé des discussions avec ses pairs et les autorités publiques autour de nouveaux mécanismes d'assurance des risques sanitaires.

Bien que les sinistres en lien avec le Covid-19 notifiés en mars soient limités, et que les conséquences précises de cette crise restent incertaines à ce stade, nous estimons que la crise du Covid-19 aura un impact significatif sur le résultat du Groupe en 2020", explique Thomas Buberl, directeur général de l'assureur.

"Nous restons confiants dans notre stratégie et sa mise en place, et le besoin de nouvelles couvertures d'assurance dans nos segments cibles confirme notre potentiel de croissance au-delà de cette crise. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble de nos collaborateurs et de nos partenaires pour leur engagement indéfectible durant cette crise, ainsi que leur soutien alors que nous nous préparons à une fin progressive et sécurisée des mesures de confinements dans le monde", ajoute le dirigeant.