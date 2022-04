AXA : Antoine Gosset-Grainville succède à Denis Duverne

(Boursier.com) — Les actionnaires d'AXA, réunis ce 28 avril en Assemblée générale, ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration.

Le mandat de membre du Conseil d'Administration de Thomas Buberl a été renouvelé pour une durée de 4 ans par les actionnaires.

Le Conseil d'Administration, qui s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a confirmé la reconduction du mandat de Directeur général de Thomas Buberl et la nomination d'Antoine Gosset-Grainville en qualité de Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Denis Duverne, pour la durée de leur mandat d'administrateur.

"C'est avec émotion que je quitte aujourd'hui la présidence d'AXA. J'ai eu le privilège de succéder à Henri de Castries dans cette fonction et d'accompagner Thomas Buberl dans son action de transformation réussie du Groupe, avec le soutien du conseil d'administration. Je tiens à exprimer ma gratitude aux femmes et aux hommes d'AXA. Leur engagement, leur cohésion et leur capacité à se dépasser ont toujours été pour moi une source de motivation et de fierté. Je suis très confiant dans l'avenir d'AXA : le Groupe est solide et fort d'une vision stratégique et d'une raison d'être adaptées aux défis de notre époque ; il pourra continuer de s'appuyer sur une gouvernance de très grande qualité et bénéficier des talents d'Antoine Gosset-Grainville et de Thomas Buberl", a déclaré Denis Duverne.