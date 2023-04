Axa annonce une offre publique de rachat en numéraire portant sur une souche d'obligations subordonnées

(Boursier.com) — Axa annonce aujourd'hui une offre publique de rachat en numéraire sous un format "any and all" portant sur les obligations Subordonnées Tier 2 d'un montant de 750.000.000 de livres sterling au taux fixe de 5,625% et arrivant à échéance le 16 janvier 2054.

L'offre publique de rachat expirera à 17h00, heure française, le 26 avril 2023, à moins qu'elle ne soit prolongée ou clôturée de manière anticipée par Axa à sa seule discrétion.

Cette opération s'inscrit dans la politique de gestion active de la dette du Groupe et permettra à Axa d'optimiser sa structure de capital.