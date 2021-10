Axa annonce les prix de souscription des actions proposées aux salariés

(Boursier.com) — Comme chaque année, le Groupe Axa propose à ses collaborateurs, tant en France qu'à l'international, de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée. Le Groupe AXA souhaite renforcer le lien existant avec ses collaborateurs et les associer étroitement aux développements et aux résultats futurs du Groupe. Dans ce contexte, l'opération 2021, intitulée "Shareplan 2021", se déroulera dans 36 pays et concernera près de 110.000 collaborateurs, à qui seront proposées, dans la plupart des pays, une offre "classique" et une offre dite "à effet de levier". L'investissement initial des souscripteurs dans l'offre à effet de levier est garanti.

Les Prix de Souscription des actions à émettre dans le cadre de l'opération ont été arrêtés par décision du Directeur Général d'Axa en date du 12 octobre. Dans le cadre de l'offre classique, pour l'ensemble des pays, le Prix de Souscription sera égal à 80% du Prix de Référence, soit 18,86 euros. Dans le cadre de l'offre à effet de levier, pour l'ensemble des pays, le Prix de Souscription sera égal à 93,25% du Prix de Référence (23,57 euros), soit 21,98 euros.

La période de rétractation/ souscription court du 14 au 18 octobre inclus.

La date indicative de l'augmentation de capital est, en principe, fixée au 26 novembre.