Axa ajuste ses prévisions pour Axa XL

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Axa est ressorti en hausse de 5% à 103,5 milliards d'euros en 2019. Le résultat opérationnel par action s'inscrit en hausse de 5% à 2,59 euros. Le résultat opérationnel progresse de 2% à 6,5 milliards d'euros, reflétant une forte amélioration des performances opérationnelles de la France (+9%), l'International (+17%), l'Asie (+3%) et l'Europe (+1%), essentiellement portées par une amélioration de la rentabilité technique en dommages et la croissance de l'activité santé.

La hausse de la contribution d'AXA XL a été compensée par la baisse de la contribution d'Equitable Holdings, Inc.

Les charges de la Holding sont en hausse, reflétant principalement un accroissement temporaire des charges financières.

Le résultat opérationnel de l'activité dommages ressort en hausse de 12% à 3,3 milliards d'euros, soutenu à la fois par une sinistralité plus favorable et une hausse des boni sur exercices antérieurs.

Le ratio de solvabilité II s'établit à 198%, en hausse de 5 points par rapport à 2018.

Le dividende proposé à l'AG sera de 1,43 par action, en hausse de 7%, proposé par le Conseil d'Administration.

Thomas Buberl, le DG du groupe a commenté : "AXA réalise une nouvelle fois une très bonne performance opérationnelle en 2019. Le chiffre d'affaires est en hausse de 5% et atteint 104 milliards d'euros, toutes nos lignes de métiers et zones géographiques contribuant à cette croissance.

En 2019, le Groupe enregistre une croissance de 5% du résultat opérationnel par action, soutenue par une forte rentabilité technique dans l'ensemble de nos métiers. Etant donné la très bonne performance opérationnelle ainsi que la solidité du bilan d'AXA, le Conseil d'administration propose aux actionnaires un dividende de 1,43 euro par action, en hausse de 7% par rapport à l'an dernier, et correspondant à un taux de distribution de 52%.

Le Groupe a franchi une étape significative dans la mise en oeuvre de sa stratégie en 2019, rééquilibrant son profil d'activité vers les risques assurantiels et réduisant son exposition aux risques financiers en se retirant totalement du marché de l'assurance vie, épargne, retraite aux Etats-Unis, et en intégrant le Groupe XL, tout en réduisant son ratio d'endettement. Chez AXA XL, impacté une nouvelle fois par une sinistralité défavorable en 2019, nous enregistrons de fortes hausses tarifaires et prenons les mesures nécessaires pour réduire la volatilité des résultats. Je suis également très heureux de voir Scott Gunter rejoindre le Groupe AXA pour mener la prochaine phase du développement d'AXA XL.

AXA a renforcé son leadership dans la lutte contre le changement climatique, en s'engageant en tant qu'investisseur de premier plan, assureur mondial, et entreprise capable de mener des actions collectives. AXA a doublé son objectif d'investissements verts, lancé une classe d'actifs innovante, les "transition bonds", durci sa politique de souscription pour les acteurs développant des projets liés au charbon, lancé AXA Climate et rejoint la Net Zero Asset Owner Alliance.

Je tiens à remercier l'ensemble de nos collaborateurs et partenaires qui, ensemble, ont produit ces résultats et mené à bien ces opérations de transformation, ainsi que tous nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent".

Ajustement des prévisions

Le groupe d'assurance annonce au passage abaisser sa prévision de résultat opérationnel pour Axa XL en 2020 après avoir pris des mesures pour réduire l'exposition de sa filiale aux sinistres liés aux catastrophes naturelles qui deviennent plus fréquentes.

Le groupe indique ainsi prévoir un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 1,2 milliard d'euros pour Axa XL cette année contre une prévision initiale de 1,4 milliard.

Pour réduire l'exposition d'Axa XL aux catastrophes naturelles, l'assureur explique être plus sélectif dans les risques assurés et avoir pris des couvertures de réassurance supplémentaires.