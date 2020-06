AXA : AG mixte en vue

(Boursier.com) — L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires d'AXA se tiendra le mardi 30 juin, 9h30, au siège social de la Société, 25, avenue Matignon, 75008 Paris, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer. La Brochure de Convocation de l'assemblée incluant notamment l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote peut être consultée sur le site internet d'AXA, rubrique Investisseurs / Actionnaires individuels / Assemblée Générale. Les informations mentionnées à l'article R.225-83 du Code de commerce sont intégrées dans la Brochure de Convocation ainsi que dans le Document d'Enregistrement Universel 2019, également disponible sur le site internet d'AXA.

Les autres documents et renseignements concernant l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.