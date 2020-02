AXA : à suivre demain matin

(Boursier.com) — AXA fait partie des poids lourds de la cote parisienne qui seront sur le pont demain matin. Le consensus 'Bloomberg' attend des revenus 102,6 milliards d'euros et un profit net de 4,43 MdsE. Le dividende est anticipé à 1,44 euro par action. L'assureur, engagé dans un vaste plan de cession d'actifs, n'a pas fourni d'objectifs chiffrés pour l'exercice 2019, mais vise dans le cadre de son plan 'Ambition 2020' (période 2016-2020) une croissance du résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne et 28 à 32 MdsE de cash-flows opérationnels disponibles cumulés.