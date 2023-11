AXA : à suivre demain

(Boursier.com) — AXA devrait présenter jeudi soir des résultats trimestriels solides, les analystes s'attendant à une croissance des revenus et à une forte solvabilité. Cité par 'Bloomberg', Berenberg affirme qu'Axa " n'est confronté à aucun défi majeur, car il n'est pas particulièrement exposé aux importantes pertes dues aux catastrophes naturelles (nat-cat) auxquelles, selon nous, Allianz et Generali sont confrontées". " Une solide croissance du chiffre d'affaires et une forte solvabilité " au troisième trimestre contribueront à une réévaluation progressive du titre. Un niveau de solvabilité élevé pourrait permettre à l'entreprise de faire passer ses rachats d'actions de 1,1 milliard d'euros cette année à 1,5 MdE en 2024, ajoute le courtier.

Début août, la direction avait confirmé être en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat opérationnel de plus de 7,5 milliards d'euros en 2023.