AXA : à suivre demain

(Boursier.com) — AXA sera sur le pont demain soir avec la publication de ses résultats du troisième trimestre. Le consensus 'Bloomberg' attend des revenus de 22,4 milliards d'euros sur les trois mois clos fin septembre et un ratio de Solvabilité II de 226,94%. Selon les analystes, le numéro deux de l'assurance en Europe devrait encore avoir profité de tendances sous-jacentes fortes même si les sinistres liés aux catastrophes naturelles devraient avoir pesé sur les résultats, comme ils le feront pour la majorité du secteur.

Le Crédit Suisse ('surperformance') s'attend ainsi à ce que les tendances observées au premier semestre se soient poursuivies à fin septembre, avec de solides bénéfices sous-jacents soutenus par une solvabilité améliorée, une volatilité plus faible dans l'activité et une meilleure trésorerie. Les pertes liées à l'ouragan Ian seront surveillées de près. Morgan Stanley ('surpondérer') affirme pour sa part que l'accent sera mis sur Solvabilité II et sur le développement de la tarification et des sinistres chez AXA XL.