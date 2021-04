Axa : a placé 1MdE de dette subordonnée verte à échéance 2041

Axa : a placé 1MdE de dette subordonnée verte à échéance 2041









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Axa a réalisé avec succès le placement de ses premières obligations subordonnées vertes, émises conformément au document-cadre régissant les obligations durables d'Axa. Cette émission se conforme en effet aux attentes du Groupe concernant le ratio d'endettement dans le cadre de son plan stratégique 2020-2023.

Ce premier placement d'obligations vertes subordonnées auprès d'investisseurs institutionnels est à échéance 2041. Le coupon fixe initial est de 1,375% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipé de 6-mois (en octobre 2031), puis le coupon devient variable basé sur l'Euribor 3-mois avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base.

La demande auprès des investisseurs institutionnels a été forte avec plus de 100 gestionnaires d'actifs, assureurs et fonds de pension, essentiellement en Europe, souscrivant à l'émission.

Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.

Axa a été l'une des premières entreprises du secteur de la finance à adopter une stratégie climatique ambitieuse, en s'engageant à accélérer sa contribution vers une économie bas carbone. Avec la récente publication du document-cadre régissant les Obligations Durables d'Axa et l'émission de notre première obligation verte, nous continuons d'établir avec nos pairs les nouveaux standards de la finance verte et contribuons à la croissance de cette classe d'actifs , rappelle Alban de Mailly Nesle, Directeur des Risques et des Investissements d'Axa.

La notation des obligations est attendue à 'BBB+/ Stable' pour Standard & Poor's, 'A3(hyb)/ Stable' pour Moody's et 'BBB/ Stable' pour Fitch.

La date de règlement des obligations est prévue au 7 avril 2021.