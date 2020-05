AwoX va céder le retail du lighting connecté

(Boursier.com) — Awox a conclu un "SPA" (share purchase agreement - contrat de cession d'actions) avec le groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh, leader européen dans la fabrication et la distribution de luminaires, en vue de la cession à ce dernier de ses activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs).

Cette opération témoigne de la volonté stratégique d'AwoX de se concentrer sur ses activités à plus forte valeur ajoutée et sur lesquelles le groupe bénéficie déjà de la taille critique.

Acteur majeur de l'audio en streaming haute-fidélité, sous la marque Cabasse, le groupe a conforté sa position de leader européen dans l'univers de la Smart Home depuis fin 2018 avec l'acquisition de Groupe Chacon, acteur majeur de la domotique et du confort de la maison sous les marques Chacon et Dio.

Le périmètre cédé, qui fait partie de la division AwoX Home & Technologies, a représenté en 2019 un chiffre d'affaires de 2,5 ME, soit 8% de l'activité totale du groupe l'an dernier (30,7 ME), et 6% de sa marge brute (10,7 ME), pour une perte d'EBITDA de -738 KE (EBITDA total du groupe en 2019 : 38 KE). Sur une base pro forma, i.e. en excluant le périmètre cédé, AwoX aurait réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 28,2 ME pour un EBITDA de 776 KE.

Cette cession conforte donc l'ambition du groupe de tendre vers une marge d'EBITDA cible de 10% à horizon 2022, un niveau conforme aux standards de rentabilité de nos marchés.

La cession des activités retail de ligthing connecté, serait réalisé en deux temps : un apport partiel d'actif par AwoX de sa branche d'activité retail de lighting connecté à une société nouvellement constituée, baptisée AwoX Lighting et détenue à 100% par AwoX, sur la base d'une valorisation de 3 ME. Au 31 décembre 2019, ces actifs étaient inscrits au bilan pour une valeur nette de 1,3 ME, pour un total de bilan de 34,5 ME et sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting nouvellement constituée au Groupe Eglo.