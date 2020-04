AwoX : perte annuelle de 4,8 ME

AwoX : perte annuelle de 4,8 ME









(Boursier.com) — A l'issue de son exercice 2019, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,7 ME, en progression de +63% par rapport à 2018, marquant ainsi une croissance annuelle moyenne très soutenue de +32% depuis 5 ans. Le Groupe Chacon a contribué pour 20,6 ME au chiffre d'affaires annuel.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions pour 2,7 ME et des charges non cash relatives aux plans de paiement en actions, éléments comptables sans incidence sur la trésorerie, le résultat opérationnel courant ressort à -3,4 ME.

Le résultat net s'établit à -4,8 ME contre -3,1 ME.

L'endettement financier net est de 9,7 ME à fin 2019 contre 10,9 ME un an plus tôt.

L'ambition du groupe reste d'atteindre une marge d'EBITDA cible de 10%, à un horizon désormais fixé à 2022 avec un décalage d'un an pour intégrer l'impact de la crise sanitaire et ses conséquences économiques.