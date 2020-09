AwoX finalise la cession d'Awox Lighting

(Boursier.com) — Awox , désormais Cabasse Group, a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la filiale AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. Cette opération, réalisée sur la base d'une valorisation de 3 ME du périmètre cédé, avait été annoncée en mai dernier.

Cette cession témoigne de la volonté stratégique du groupe de se concentrer sur ses activités Smart Home à plus forte valeur ajoutée.

Le périmètre cédé a représenté en 2019 un chiffre d'affaires de 2,5 ME (8% de l'activité totale du groupe), une perte d'EBITDA de -738 KE (EBITDA total du groupe en 2019 : +38 KE) et une valeur nette d'actifs de 1,3 ME (pour un total de bilan de 34,5 ME).