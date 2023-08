Avis Budget : revenus inférieurs aux attentes

(Boursier.com) — Avis Budget Group a annoncé hier soir ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2023. Le groupe a terminé le trimestre avec des revenus de 3,12 milliards de dollars, tirés par une forte demande et une augmentation saisonnière des revenus par jour. Le bénéfice net s'est élevé à 436 millions de dollars et l'Ebitda ajusté à 737 millions de dollars. L'utilisation a augmenté de 50 points de base par rapport au deuxième trimestre 2022, à 70,5%, car "la flotte continue d'être bien positionnée pour répondre à la demande croissante". La position de liquidité à la fin du trimestre était d'environ 1,1 milliard de dollars, avec une capacité de financement supplémentaire de 1,1 milliard de dollars. Le groupe dit afficher une dette corporate bien échelonnée et n'aura "pas d'échéances significatives avant la mi-2025". Le bpa ajusté trimestriel a été de 11,01$ contre 9,8$ de consensus. Les revenus sont en revanche moins élevés qu'attendu et s'affichent en repli en glissement annuel.