Avis Budget décolle, résultats solides

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avis Budget flambe avant bourse à Wall Street. La multinationale américaine de location de voitures a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 142 millions de dollars soit 1,90$ par titre, contre 13 millions de dollars et 16 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté de la compagnie a représenté 54 millions de dollars soit 73 cents par titre, contre 53 cents un an avant. Les revenus ont grimpé de 6% à 2,2 milliards de dollars. Le consensus de bpa ajusté était de 50 cents, pour des ventes de 2,1 milliards de dollars. Le groupe évoque son meilleur mois de décembre aux USA, ainsi qu'un quatrième trimestre record. Pour l'année 2020, les revenus sont attendus entre 9,4 et 9,6 milliards, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 3,75 et 4,75$.