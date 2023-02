Avis Budget affiche des revenus historiques

(Boursier.com) — Avis Budget a publié hier soir des comptes solides pour son quatrième trimestre 2022, clos fin décembre. Les revenus trimestriels totaux ont atteint 2,8 milliards de dollars, soutenus par la demande et les prix, ce qui porte à 12 milliards de dollars le total annuel, un record historique pour le loueur de voitures. L'Ebitda ajusté de la zone Amériques a été de 624 millions de dollars sur le trimestre clos et 3,7 milliards pour l'exercice, ce qui constitue ici encore un record. Le conseil d'administration a approuvé pour sa part une augmentation d'un milliard de dollars de l'autorisation de rachat d'actions.

Le bénéfice net trimestriel a atteint 424 millions de dollars soit 10,1$ par titre, contre 381 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus se sont appréciés de 8% en glissement annuel à 2,8 milliards, contre 2,67 milliards de consensus FactSet. Le bénéfice ajusté par action a été de 10,46$, contre 7,08$ l'année précédente et 6,7$ de consensus. "La demande au quatrième trimestre a été forte, nos activités commerciales affichant des performances bien supérieures à celles de 2019, et le segment des loisirs poursuivant sa solide performance, en particulier pendant la période des fêtes", a déclaré le directeur général Joe Ferraro. "Ces tendances se sont poursuivies au premier trimestre", insiste le dirigeant. Le titre s'affichait en nette hausse après bourse à Wall Street hier soir.