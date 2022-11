AviaSim se déploie à l'international en partenariat avec les hôtels Marriott et Accor

(Boursier.com) — Après 10 ans d'existence et une fructueuse augmentation de capital en juin dernier, AviaSim, réseau leader de simulation aéronautique de loisir, se lance dans un déploiement à l'international en partenariat avec les hôtels des groupes Marriott et Accor.

L'ouverture très prometteuse d'un premier corner au sein de l'hôtel Marriott à Montréal début novembre, a exprimé la volonté de Thomas Gasser fondateur d'AviaSim d'exporter l'excellence française à l'international. Ce partenariat novateur allie le secteur du loisir à celui de l'hôtellerie et promeut la qualité industrielle française.

AviaSim annonce pas moins de cinq ouvertures au Canada pour 2023 en partenariat avec le groupe Mariott et une ouverture début décembre 2022 en Suisse, dans l'hôtel Mercure de Genève du groupe Accor.

AviaSim et ces deux géants de l'hôtellerie, pour aller plus loin dans la réinvention de leurs secteurs, proposeront un pack "hôtel + simulation de vol", afin de faire vivre à leurs clients une expérience hors du commun.

Ce pack innovant est déjà déployé en France dans les hôtels Mercure de Nantes, Bordeaux, Paris Porte-de-Versailles et le Novoltel de Massy Palaiseau (Accor), il offre aux clients le loisir de naviguer dans de fidèles répliques de cockpits d'A320, lors de séances de simulations de vol.

Une belle opportunité, pour AviaSim, de faire découvrir à un public large la simulation de vol et pour les groupes hôteliers d'innover en matière d'expérience clients.

AviaSim compte bien poursuivre sur sa lancée. En s'inspirant de son développement en France, l'entreprise ambitionne d'étendre à l'international son offre à destination des professionnels de l'aviation - pour parfaire leur entraînement -, et des entreprises privées et publiques - pour les former à la gestion du facteur humain.

"Nous sommes très heureux de voir notre modèle européen fonctionner au Canada ; il suscite un véritable intérêt et nous avons pour objectif d'entrer dans le marché US d'ici fin 2023" conclut Thomas Gasser, fondateur d'AviaSim.