AvH disposait d'une position de trésorerie nette de 524,7 millions d'euros fin septembre

(Boursier.com) — Le conseil d'administration confirme qu'Ackermans & van Haaren est en bonne voie d'afficher des résultats solides pour l'ensemble de l'année 2023. La contribution des segments clés du groupe devrait encore s'améliorer par rapport au niveau record de 2022, soit 354,4 millions d'euros.

Fin septembre 2023, AvH disposait d'une position de trésorerie nette de 524,7 millions d'euros, contre 510,9 millions d'euros fin juin 2023 et 498,7 millions d'euros fin 2022. Outre les liquidités et les dépôts à court terme, cette position de trésorerie se compose d'investissements à court terme pour un montant de 42,9 millions d'euros et d'actions propres d'AvH.

Investissements - désinvestissements

En incluant 23,5 millions d'euros d'investissements au troisième trimestre 2023, le montant total investi dans des participations nouvelles et existantes a grimpé pour atteindre 73,2 millions d'euros.

Le principal ajout au troisième trimestre 2023 est l'acquisition, pour 20 millions d'euros, d'une participation de 6,6% dans Camlin Fine Sciences, dont le siège se trouve à Mumbai (Inde).

L'investissement d'environ 100 millions d'euros dans IQIP, annoncé précédemment, est en attente d'autorisations réglementaires et n'a pas (encore) donné lieu à un décaissement.