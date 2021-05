Avenir Telecom : une activité annuelle en fort repli

(Boursier.com) — Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 16,1 ME, contre 25,5 ME un an plus tôt, avec des performances très contrastées par région.

La société devrait afficher des résultats annuels en très nette amélioration à fin mars 2021 et ainsi confirmer son redressement engagé depuis 2 ans.

Dans le même temps, la mise en oeuvre d'une ligne de financement en fonds propres a permis d'augmenter la trésorerie disponible de 10 ME pour la porter à 16 ME à fin mars 2021 et ainsi pouvoir financer le redémarrage de l'activité commerciale et les investissements stratégiques à venir.

Sur les premières semaines de l'exercice ouvert le 1er avril 2021, le Groupe enregistre des facturations en hausse par rapport à la même période de 2020 alors que l'activité à cette époque était encore bien orientée. À ce jour, les commandes reçues à livrer sur l'exercice s'élèvent d'ores et déjà à 22 ME, soit plus de 35% de croissance par rapport au chiffre d'affaires du dernier exercice.