Avenir Telecom ressuscite la marque Wonder

(Boursier.com) — Avenir Telecom annonce la renaissance de la marque mythique Wonder dans le cadre de sa stratégie d'enrichissement de son portefeuille de marques et de conquête de nouveaux marchés à fort potentiel. Wonder est une marque dynamique et électrique qui puise ses racines dans deux aventures entrepreneuriales du début du XXème siècle. La marque de vélos Cycles Wonder a été créée en 1910 et, dotée d'un logo en forme d'étoile, a souvent été représentée dans la publicité de manière "éblouissante". La société a cessé son activité dans le domaine des cycles en 1954. Les Piles Wonder sont nées en 1914 par la volonté d'Estelle Courtecuisse de fonder une petite entreprise de fabrication de piles à eau salée. Elle la nomme Wonder sous l'influence de l'anglomanie suscitée par la présence de troupes britanniques sur le sol français pendant la Grande Guerre. L'entreprise est en croissance jusqu'en 1970. En 1984, Bernard Tapie rachète l'entreprise et entreprend une profonde restructuration avant de vendre, en 1988, Saft-Mazda-Wonder à la société américaine Ralston Energy Systems.

En 2021, Avenir Telecom a décidé de ramener en France cette marque française au rayonnement mondial et a ainsi déposé l'intégralité des droits de la marque Wonder. Avenir Telecom a l'ambition de continuer l'histoire en créant et commercialisant une gamme de produits sous la marque Wonder, tout en capitalisant sur ce double ADN (cycle et électrique). Le groupe a ainsi pour ambition d'enrichir sa gamme de produits de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité mais également de se déployer sur le marché de la mobilité électrique.

Avenir Telecom souhaite donc capitaliser sur son expertise reconnue en matière de conception de produits électroniques pour le grand public, de supervision de la production au travers d'un écosystème d'usines partenaires et d'animation d'un vaste réseau mondial de distributeurs.

"Cette nouvelle annonce confirme l'exécution du plan stratégique destiné à déployer le savoir-faire d'Avenir Telecom au travers de 3 axes complémentaires (enrichissement de son portefeuille de marques, signature de partenariats industriels et commerciaux et prises de participation). Il offrira à Avenir Telecom une nouvelle source de revenus à compter du prochain exercice", indique le groupe.