Avenir Telecom renouvelle sa licence exclusive de la marque Energizer

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer, annonce le renouvellement de sa licence pluriannuelle de marque accordée par Energizer Holdings. Ce dernier envoi un puissant signal de confiance en renouvelant son engagement à nos côtés, en pleine crise sanitaire, jusqu'en 2026.

Avenir Telecom entretient une relation durable et de confiance avec Energizer Holdings. Le Groupe détient la licence Energizer depuis 2010 sur la gamme d'accessoires mobiles et depuis 2015 sur les téléphones. Ce partenariat permet à Avenir Telecom de bénéficier de la notoriété d'une marque distribuée et reconnue dans plus de 160 pays. Conçus par des équipes en France et en Asie, les produits sont, ensuite, fabriqués par les fournisseurs sélectionnés en Asie sous contrat.