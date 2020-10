Avenir Telecom : renégociation d'une partie du passif

(Boursier.com) — Avenir Telecom a été informé d'une décision favorable concernant la renégociation en cours d'une partie de son passif. Comme annoncé le 9 juin 2020 à l'occasion de la publication des résultats annuels, Avenir Telecom a proposé à ses créanciers une modification substantielle du plan de remboursement de son passif judiciaire qui s'élevait, à fin mars 2020, à 17,1 millions d'euros. Le groupe a proposé un remboursement anticipé et immédiat de 20% du montant des créances pour solde de tout compte. Ce jour, le Tribunal de Commerce de Marseille a décidé de valider un abandon de créances de 4,421 millions d'euros en échange d'un paiement immédiat d'une somme de 1,119 million euros.

Cette opération permet d'accélérer l'assainissement du bilan d'Avenir Telecom par une réduction sensible du passif et une augmentation des capitaux propres via une contribution exceptionnelle au résultat enregistré sur le semestre ouvert à compter du 1er octobre 2020. La société peut en outre s'appuyer sur sa trésorerie nette disponible (5,7 millions d'euros à fin mars 2020) et sa ligne de financement obligataire (OCABSA) de 36 millions d'euros dont les conditions suspensives ont toutes été levées.