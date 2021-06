Avenir Telecom : rebond commercial attendu sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Avenir Telecom sort renforcé d'une crise sanitaire sans précédent... Son chiffre d'affaires annuel s'établit à 16,1 ME (25,5 ME un an plus tôt), avec des performances très contrastées par région.

Malgré cela, Avenir Telecom a dégagé un résultat opérationnel positif, avant coûts centraux, de 1 ME (-0,1 ME un an plus tôt). Le groupe a bénéficié d'une reprise de provision de 2,3 ME, de sorte que le résultat opérationnel s'est amélioré de 2,8 ME en 1 an, passant de -4,6 ME en 2019-2020 à -1,8 ME en 2020-2021.

Après prise en compte des charges financières, Avenir Telecom a dégagé un bénéfice net annuel positif de +1,4 ME. En 1 an, le résultat net s'est apprécié de 5,8 ME.

Bilan assaini

Le recours programmé à la ligne de financement en obligations convertibles a permis de lever 12,3 ME et d'améliorer la trésorerie de 10 ME après prise en compte des flux liés au financement de l'activité opérationnelle (-2 ME).

Au 31 mars 2021, Avenir Telecom disposait d'une trésorerie de 16,2 ME pour un endettement financier de 3,3 ME constitué exclusivement d'obligations émises mais non encore converties en actions.

L'assainissement du bilan est également sensible au niveau des capitaux propres, ramenés en 12 mois de -13,7 ME à -1,5 ME avant conversion des obligations inscrites au bilan.

La ligne de financement en obligations convertibles a permis de lever, net de frais, 4,5 ME additionnels depuis le 1er avril 2021 et pourrait permettre de lever 21,5 ME supplémentaires jusqu'à son échéance fixée en octobre 2023.

Perspectives

L'exercice 2021-2022 doit être celui du rebond commercial et des mouvements stratégiques.

La signature d'un partenariat stratégique annoncée début juin avec Thomson Computing doit permettre de mettre en oeuvre des synergies industrielles, commerciales et financières pour poursuivre la success story de la marque Thomson Computing. Avenir Telecom confirme son ambition de finaliser d'autres accords avant la fin du 1er semestre 2021-2022 (30 septembre 2021).