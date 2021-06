Avenir Telecom : rapprochement capitalistique à l'étude avec Thomson Computing

(Boursier.com) — Avenir Telecom et Group SFIT, concepteur et distributeur d'ordinateurs portables et d'accessoires informatiques commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Thomson, annoncent la signature d'un partenariat stratégique.

L'ambition des deux partenaires est de mettre en oeuvre des synergies industrielles, commerciales et financières pour poursuivre le développement de la marque Thomson Computing.

Thomson Computing est une entreprise française créée en 2013 par Stéphan Français qui détient le droit exclusif d'utiliser la marque Thomson dans l'univers des ordinateurs portables, des tablettes et des accessoires informatiques. Thomson Computing précise disposer aujourd'hui d'un carnet de commandes de l'ordre de 70 millions d'euros et de nombreuses opportunités de développement en France comme à l'international (Europe, Etats-Unis, Inde, etc.).

Avenir Telecom va faire bénéficier à son nouveau partenaire de son expertise depuis plus de 30 ans, dans l'approvisionnement en composants, la fabrication auprès des meilleurs assembleurs en Asie et la logistique internationale. L'objectif est d'optimiser la disponibilité et la rentabilité des produits pour répondre à la forte demande des réseaux de distribution (Best Buy, Wallmart, MediaMarkt et la grande distribution française et européenne) dans un marché sous tension face à la pénurie de composants et l'explosion des coûts de production et de transport.

L'accord prévoit également un volet commercial avec une ouverture du réseau international de partenaires distributeurs d'Avenir Telecom, couvrant aujourd'hui plus de 55 pays dans le monde, aux produits de la gamme Thomson Computing.

En devenant fournisseur et distributeur de Thomson Computing, Avenir Telecom étend son périmètre d'activité au-delà de l'univers de la téléphonie mobile et renforce son potentiel de croissance rentable. Avenir Telecom et Thomson Computing ont d'ores et déjà pour ambition d'aller au-delà de l'accord annoncé ce jour en vue d'un rapprochement capitalistique à moyen terme.

" J'ai annoncé à plusieurs reprises ma volonté d'ouvrir le capital de Thomson Computing, potentiellement dans le cadre d'une entrée en Bourse. Je suis très heureux de la perspective de le faire dans le prolongement de cette alliance avec Avenir Telecom ", déclare Stéphan Français, PDG de Thomson Computing.