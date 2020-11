Avenir Telecom : les résultats semestriels devraient s'améliorer malgré le recul de l'activité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avenir Telecom annonce, au titre de son 1er semestre 2020-2021 (période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020) un chiffre d'affaires de 11,9 millions d'euros (-22%). Si le Groupe a bien traversé le début de la crise sanitaire, avec une activité en croissance jusqu'à l'été 2020, l'attentisme a progressivement gagné les clients à la rentrée à mesure que les craintes d'une deuxième vague augmentaient, souligne la firme.

Le Groupe réalise une percée continue en Asie, territoire de conquête prioritaire, avec un taux de croissance de +58% et un chiffre d'affaires de 5,7 millions d'euros. Cette zone représente ainsi 48% des facturations sur le semestre, grâce notamment aux nouveaux contrats de distributions signés au cours des derniers semestres (Malaisie, Pakistan, Singapour et Turquie) et à la montée en puissance de pays déjà ouverts (Australie et Vietnam). Les territoires d'Amérique du Nord, Centrale et du Sud, même s'ils restent marginaux à l'échelle du Groupe, réalisent également une progression de +19%.

La zone Europe, Moyen-Orient, Afrique a été la plus touchée par la crise sanitaire et les mesures de confinement entrainant notamment la fermeture de plusieurs points de vente de partenaires et le report de campagnes marketing. L'activité en Europe a également été pénalisée par l'arrêt d'un accord de distribution non stratégique et la fin d'un contrat de services qui représentaient encore un volume d'affaires important lors du dernier exercice. Afin de retrouver progressivement une dynamique soutenue et pérenne en Europe, le Groupe est en cours de constitution d'une équipe commerciale dédiée de 8 personnes.

Malgré ce niveau d'activité, la gestion financière toujours rigoureuse du Groupe devrait permettre d'afficher des résultats semestriels et une situation financière en amélioration à fin septembre 2020. Avenir Telecom confirme ainsi sa capacité à poursuivre son redressement et à s'adapter à un environnement économique instable.

Cette amélioration attendue des résultats semestriels ne tient pas compte de la finalisation avec succès, en octobre 2020, de la renégociation de la dette financière du Groupe. Pour mémoire, Avenir Telecom a obtenu un abandon de créances de 4,4 millions d'euros en échange d'un paiement immédiat d'une dette de 1,1 ME.

Le Groupe a également mis en oeuvre sa nouvelle ligne de financement de 36 millions d'euros, dont le principe a été annoncé le 6 juillet 2020 et approuvé par les actionnaires en Assemblée générale le 10 août, pour soutenir son plan de développement. Une première tranche, d'un montant nominal de 2,5 ME, a ainsi été tirée le 26 octobre.