Avenir Telecom : les comptes subiront la baisse d'activité

(Boursier.com) — Le groupe Avenir Telecom est maintenant recentré sur son coeur d'activité, la vente de mobiles et accessoires, pour lequel les perspectives de croissance entrevues en début d'année se sont confirmées. Ainsi, le chiffre d'affaires de cette branche s'inscrit en progression de 10%, à 11,8 millions d'euros alors que le chiffre d'affaires global tombe à 13,6 ME pour le 1er semestre de l'exercice 2022-2023 (21,2 ME au 1er semestre 2021-2022).

Cette réduction globale du volume d'activité réalisé pèsera sur le résultat opérationnel du 1er semestre (-0,7 ME au 1er semestre 2021-2022). Toutefois, cette évolution défavorable devrait être compensée par l'évolution des parités monétaires (gains de change sur la valorisation des actifs) et des taux d'intérêt (actualisation de la valeur du passif) de sorte que le résultat net des activités poursuivies est attendu positif (-1,6 ME au 1er semestre 2021-2022).

25 ME de trésorerie

Conformément à sa politique de saine gestion, Avenir Telecom a géré cette décroissance d'activité comme en témoigne sa trésorerie disponible estimée à 25,7 ME à fin septembre 2022 (25 ME à fin mars 2022). Durant ce semestre, le Groupe a eu un recours marginal à la ligne de financement en fonds propres à hauteur de 1,5 ME.

Perspectives

Dans ce contexte, Avenir Telecom poursuit son analyse des opportunités d'investissement selon les 3 axes complémentaires définis dans le plan stratégique : enrichissement du portefeuille de licences, signature de partenariats industriels et commerciaux et prises de participation).

Après plus d'une année de recherche active par son propre réseau, le Groupe a mandaté un cabinet spécialisé dans le domaine pour l'aider à identifier et valoriser les dossiers. Le Groupe espère concrétiser une opération avant la fin de l'exercice.